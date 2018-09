Hongarije heeft behoorlijk op zijn donder gekregen van het Europees parlement. Dat concludeert, in lijn met een rapport van Judith Sargentini (GroenLinks), dat de rechtsstaat en de democratie in het land zijn afgegleden naar een bedenkelijk niveau. Een uniek moment, al blijft een opgetogen Sargentini voorzichtig.

Het stak schril tegen elkaar af, vanmiddag in Straatsburg. Eerst was er het ovationele applaus in het parlement toen bleek dat Sargentini’s rapport het gehaald had (er was een twee derde meerderheid van stemmen nodig), en vervolgens, in de persconferentie, een nogal zure vraag van een Hongaarse regeringsgezinde journalist: ,,Wat heeft u eigenlijk tegen Hongarije?”

De opwinding is verklaarbaar: voor het eerst is een lidstaat op de vingers getikt omdat hij zijn zaken niet goed op orde heeft. En ook voor het eerst heeft de Europese Volkspartij de verleiding weerstaan om een van zijn prominente leden (Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban) koste wat kost te beschermen, en daarmee het rapport aan een meerderheid geholpen.

Bal bij Raad van Ministers

De conclusies van Sargentini zijn klip en klaar: in Hongarije worden de Europese waarden met voeten getreden en dat moet afgelopen zijn. De overheid moet zich niet meer bemoeien met onafhankelijke rechters, de media met rust laten, de rechten van minderheden respecteren, discriminatie tegengaan en eerlijke verkiezingen garanderen.



Het parlement heeft de bal nu neergelegd bij de Raad van Ministers (de verzamelde regeringen van de 28 EU-leden). Die moet een zogenaamde artikel 7-procedure gaan starten om Hongarije onder druk te zetten haar leven te beteren. Zo niet, dan kan het land uiteindelijk zelfs niet meer meestemmen over belangrijke Europese aangelegenheden.

Tegen de klippen op

Maar ja, zo ver is het nog lang niet. Dat weet Sargentini als geen ander, hoe blij ze nu ook is. ,,Hongarije komt echt niet ineens tot inkeer. Het moeilijke is dat niemand precies weet hoe het nu verder moet, omdat dit nog nooit gebeurd is. Wat ik wel weet is dat de Raad van Ministers er iets mee moet. En wat ik óók weet is dat volgende stappen niet eeuwig meer kunnen wachten, zeker met de Europese verkiezingen van volgend jaar op komst. Ik heb hele goede hoop… zij het tegen de klippen op.”



In Hongarije klinken ondertussen minder positieve geluiden. Premier Orban, die gisteren persoonlijk naar Straatsburg kwam, veegde de vloer aan met Sargentini’s rapport. ,,U veroordeelt hier Hongarije, dat al duizenden jaren lid is van de Europese christelijke familie en bloedoffers heeft gebracht voor de vrijheid en democratie.” En: ,,Het rapport staat bol van de fouten.”

