Hoofd van ‘grootste familie’ overleden: Laat 39 vrouwen en 94 kinderen na

In India is de man overleden die aan het hoofd zou hebben gestaan van wat lokale media ‘de grootste familie ter wereld' noemen. Ziona Chana werd 76 jaar en laat 39 vrouwen, 94 kinderen en 33 kleinkinderen na.

Chana stond aan het hoofd van een christelijke sekte die zijn vader in 1942 had opgericht. De sekte staat polygamie toe, het hebben van meerdere vrouwen. De Indiër had er 39. Zijn eerste vrouw ontmoette hij op 17-jarige leeftijd. Hij claimde zelfs dat hij eens tien vrouwen in één jaar trouwde, meldt persbureau Reuters.

Het is de hoofdminister van de staat Mizoram in het noordoosten van het land, waar Chana met zijn familie in het plaatsje Baktawng woonde, die het droevige nieuws gisteren via Twitter naar buiten bracht. Dat deed Pu Zoramthanga met ‘een droevig hart’. Hij en lokale media spreken van ‘het hoofd van de grootste familie ter wereld'. Onder die noemer werd het huis van de familie een ware toeristische attractie.

Volledig scherm Ziona Chana. © Reuters

Lichtpaars gebouw met honderd kamers

Chana woonde met zijn vrouwen en kinderen in een lichtpaars gebouw van een paar verdiepingen en zo'n honderd kamers. Zijn vrouwen delen er een slaapzaal. De andere sekteleden, zo'n honderd families, wonen in woningen rond dat gebouw.

Ondanks zijn enorme familie, liet Chana in een interview in 2011 weten een nog wel grotere familie te willen. ,,Ik ben bereid om nog meer vrouwen te trouwen. Ik moet voor zoveel mensen zorgen dat ik mezelf als een gelukkig man beschouw.’’

Het is onbekend waaraan Chana is overleden. Naar verluidt leed hij aan diabetes en hoge bloeddruk. Hij werd zondagavond naar een ziekenhuis gebracht nadat zijn gezondheid thuis erg was verslechterd. Bij aankomst werd hij echter dood verklaard, zijn familie, dorp en staat in droefheid achterlatend.

Volledig scherm Het huis van Ziona Chana en zijn ‘gezin’. © Reuters

Afscheiding Mormoonse kerk

Het is overigens lastig de exacte omvang van Chana's familie vast te stellen (sommige media melden 38 vrouwen, 89 kinderen en 36 kleinkinderen. Ook wordt gesproken van een achterkleinkind) en ook is het de vraag of het daadwerkelijk om de grootste familie ter wereld gaat. Winston Blackmore staat in Canada aan het hoofd van een sekte die zich heeft afgescheiden van de Mormoonse kerk. Hij zou 150 kinderen hebben bij 27 vrouwen.

