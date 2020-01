Hoofdstad Australië sluit de deuren wegens rook: Rode Kruis start inzameling voor noodhulp

Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro 5125 geopend voor de hulp aan de getroffenen van de verwoestende bosbranden. De organisatie heeft hiertoe besloten omdat er in Nederland veel vragen kwamen van mensen die wat willen doen. Er is daarom een gironummer geopend zodat mensen vanuit Nederland makkelijk kunnen doneren aan het Rode Kruis in Australië. Dat kan via www.rodekruis.nl.



Het Rode Kruis in Australië is sinds juli bezig om getroffenen van de branden te helpen. Hulpverleners zijn aanwezig in meer dan 69 evacuatiecentra om mensen op te vangen die gevlucht zijn voor het vuur. Zij geven de getroffenen onder andere psychosociale hulp, delen water, voedsel en toiletspullen uit en geven ook voedsel en water aan huisdieren.