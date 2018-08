Hoofdverdachte doodschieten agent Spa: 'Het is één groot zwart gat'

De in België opgepakte Nederlander die verdacht wordt van het doodschieten van een politieagent, zaterdagnacht, zegt zich niets te herinneren van het drama. Dat meldt het parket van Luik. Yvo T. (36) uit Schinnen is in beschuldiging gesteld wegens moord op Amaury Delrez (38) en poging tot moord op diens collega.

Yvo T. verklaarde tegenover rechercheurs die hem verhoorden dat het voor hem 'één groot zwart gat' is vanaf het moment van het verlaten van café Havana in Spa, zaterdagnacht omstreeks 02.00 uur, tot aan het moment dat hij zich verschool in een hut in de heuvels buiten de stad. De Limburger werd er ruim zeven uur later aangehouden na een klopjacht door de politie.

T. verscheen vanmorgen voor de onderzoeksrechter. Die verlengde zijn voorarrest. De vermeende schutter beriep zich op zijn zwijgrecht. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van moord op politieagent Amaury Delrez en poging tot moord op diens collega. Het moordwapen is nog altijd niet gevonden.

Medeverdachten

Tegen twee medeverdachten die aanwezig waren bij het drama in Spa en die sinds gisteren vastzitten in Nederland, zijn aanhoudingsbevelen uitgevaardigd met het oog op hun overlevering aan België. Dit om de mate van betrokkenheid bij de feiten te bepalen, aldus de afdeling Verviers van het parket van Luik. Een van deze verdachten is de jongere broer van T.

De Belgische onderzoeksrechter heeft politie en justitie in Limburg gevraagd om twee andere Nederlanders te verhoren die deel uitmaakten van het groepje waarmee T. een weekendje weg was. Onder hen de vader van de dertiger. De Limburgers zouden zondag naar de Grand Prix van Spa-Francorchamps gaan om Max Verstappen te zien racen.

Ivo T. kon gisteren pas goed worden verhoord. Dat was zondag niet mogelijk omdat hij steeds in slaap viel door een combinatie van slaapgebrek en alcohol en/of drugs. Daardoor kwam er geen zinnig woord uit hem, verklaarde het parket tegenover deze krant.

T. ging zaterdagavond met zijn broertje en een vriend stappen in Spa. Omstreeks 02.00 uur wilden ze café Havana in de Avenue Reine Astrid binnengaan maar hen werd de toegang geweigerd. ,,De Nederlanders kregen het aan de stok met de portiers, waarop de kroegbaas de politie belde. Bij aankomst van een patrouillewagen zaten enkele Nederlanders al in een taxi. Toen een van de agenten de inzittenden wilde controleren, werd er vanuit de wagen geschoten. De agent werd in het hoofd geraakt en bezweek later ter plekke aan zijn verwondingen', verklaarde de parketwoordvoerster zondag.

Uitvaart