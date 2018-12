Hoog Europees overleg over Oekraïne op komst

video Geweld Parijs ontspoort: metrostati­ons dicht, meer dan 200 arresta­ties

18:49 De betoging van de ‘gele hesjes’ in Parijs is zaterdagmiddag volledig ontspoord. Tientallen auto’s gingen in vlammen op, bij banken werden ruiten ingegooid en straatmeubilair werd vernield. Tenminste 19 metrostations in Parijs zijn gesloten, meldt het Franse BFM TV.