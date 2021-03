Hooggerechtshof VS buigt zich over straf aanslagpleger Boston: executie of toch niet?

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat zich buigen over de vernietiging van de doodstraf van de pleger van de aanslag op de marathon van Boston in 2013, Dzhokhar Tsarnaev. Deze 27-jarige uit Kirgizië afkomstige Amerikaan werd in juni 2015 ter dood veroordeeld, maar een federaal beroepshof in Boston bepaalde vorig jaar juli dat er een nieuwe rechtszaak moet komen om te bepalen wat voor straf Tsarnaev krijgt. De jury zou niet onpartijdig zijn geweest.

Het ministerie van Justitie ging daartegen in beroep toen Donald Trump nog president was. Die vond dat de doodstraf passend is. De hoogste rechtsinstantie in de VS gaat nu beoordelen wat er moet gebeuren.

Tsarnaev pleegde de aanslag op de marathon met twee zelfgemaakte bommen in een hogedrukpan waarbij drie mensen om het leven kwamen en meer dan 260 mensen gewond raakten. Hij pleegde de aanslag met zijn broer Tamerlan, die enkele dagen later bij een achtervolging door de politie werd doodgeschoten.

Belofte Biden

De zaak over de strafmaat zal pas in de herfst worden behandeld en het is onduidelijk hoe de nieuwe regering van president Joe Biden de zaak van Tsarnaev zal aanpakken. Biden heeft beloofd een einde te maken aan de federale doodstraf, maar hij heeft nog geen concrete stappen naar buiten gebracht over hoe hij dat van plan is aan te pakken.

Trump was een voorstander van de doodstraf. In de laatste zes maanden van zijn ambtsperiode liet hij 13 executies voltrekken, waarvan 3 in de laatste week voor zijn vertrek.

Zelfs als het Hooggerechtshof het doodvonnis zou herstellen, zou Biden niet verplicht zijn om een executiedatum te plannen.