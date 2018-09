Hoogleraar beticht Trumps beoogde opperrechter van aanranding

Een Amerikaanse vrouw die zegt dat ze als tiener seksueel is misbruikt door kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh, is naar buiten getreden. In eerste instantie wilde de vrouw anoniem blijven, maar zondag publiceerde de krant de Washington Post een interview met de vrouw, Christine Blasey Ford.

Ford zegt dat ze als middelbare scholier in 1982 op een bed werd geduwd door een 'stomdronken' Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Toen ze wilde gillen, zou hij zijn hand op haar mond hebben gedrukt. ,,Ik dacht dat hij me onbedoeld zou vermoorden'', aldus Ford. Ze zegt dat ze kon ontkomen toen een vriend van Kavanaugh bovenop hen sprong.

Kavanaugh zou op het moment van het incident 17 jaar oud zijn geweest en op een middelbare school in een voorstad van Washington hebben gezeten. Ford was 15 jaar en zat op een school in de buurt. Het incident zou hebben plaatsgehad tijdens een feestje.

Ford (51), inmiddels hoogleraar psychologie aan de Palo Alto University, stuurde in juli al een brief naar een Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden, maar wilde toen nog anoniem blijven. De inhoud van de brief was de afgelopen dagen uitgelekt. Kavanaugh heeft de beschuldigingen ontkend.

Stemming uitstellen

Kavanaugh is door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof. De Senaat moet er nog over stemmen. De hoorzittingen in de Senaatscommissie zijn afgerond en het was de bedoeling dat de commissie komende week zou beslissen om de nominatie door te sturen naar de gehele Senaat.

De Democraten willen dat de FBI onderzoek gaat doen naar de beschuldigingen en dat de voordracht tot die tijd wordt stilgelegd. De Republikeinen zijn daar fel tegen. Zij willen dat de benoeming voor de komende verkiezingen rond is.

,,Het is zeer opmerkelijk dat deze ongefundeerde beschuldigingen van meer dan 35 jaar geleden, die tijdens de middelbare school zouden hebben plaatsgehad, nu pas aan de vooravond van een stemming in de commissie opduiken'', aldus de Republikeinse voorzitter van het panel, Senator Chuck Grassley.