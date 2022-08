Hoop op redding van witte dolfijn in Seine wordt steeds kleiner

Met video Franse hulpverle­ners bezorgd over ondervoede witte dolfijn in de Seine

Franse hulpverleners maken zich zorgen over een witte dolfijn die de rivier de Seine in is gezwommen en zich nu op zo’n 70 kilometer van de Franse hoofdstad Parijs bevindt. Het dier, een beloega, lijkt ondervoed te zijn en hoewel het een tijdje kan overleven in zoet water, is de Seine geen geschikte plek.

5 augustus