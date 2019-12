‘Horrorongeluk’ met rondvliegende kinderen eist leven van Harley (12): ‘We zijn er kapot van’

De ernstige aanrijding in het Engelse Loughton waarbij meerdere scholieren gisteren door een voorbijrazende auto werden gelanceerd, heeft het leven van een jonge scholier gekost. Het gaat om de 12-jarige Harley Watson, leerling van het nabijgelegen Debden Park High School. Zijn familie reageert in een vandaag vrijgegeven statement aangeslagen op de gebeurtenissen. ,,We zijn zo kapot van wat er is gebeurd. Harley was een goede, aardige, behulpzame en lieve jongen.”

Het door Britse media genoemde ‘horrorongeluk’ gebeurde gistermiddag in de plaats Loughton vlakbij Londen en in de buurt van vier middelbare scholen. Een auto kwam door een nog onbekende oorzaak op de stoep terecht en reed met volle vaart in op een groepje scholieren. Vier tieners en een volwassene vlogen meters door de lucht en raakten gewond. Andere leerlingen konden net op tijd opzij springen. Eén van de gewonden verklaarde dat de automobilist doelbewust het trottoir opreed en bij het zien van de leerlingen het gaspedaal indrukte.

De politie van Essex arresteerde later op de avond een 51-jarige man uit Loughton, die in zijn auto op een parkeerplaats van een café zat. Hij wordt verdacht van moord, zes pogingen tot moord en voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk door gevaarlijke rijgedrag, voor het doorrijden na een ongeluk en voor het rijden zonder verzekering.

Grote verslagenheid

Het overlijden van de 12-jarige Harley is in de Britse plaats als een bom ingeslagen. Helen Gascoyne, directeur van Debden Park, zei in een verklaring: ,,Als school en als gemeenschap zijn we diep verslagen door het ongeluk. Met grote droefheid moeten we mededelen dat een 12-jarige student van onze school daarbij helaas is overleden. Deze jonge man had zijn stempel op de school gedrukt en was geliefd bij personeel en studenten. We zullen het gezin en onze schoolgemeenschap raadplegen om te beslissen hoe wij zijn leven het beste kunnen herdenken.”

Vrienden en bekenden zijn een inzameling begonnen om de nabestaanden een hart onder de riem te steken. Een GoFundMe-pagina haalde binnen een paar uur al ruim 16.000 pond op. ,,Kerstmis kan om veel redenen een heel moeilijke tijd zijn. Het moet voor de ouders van Harley een enorme uitdaging zijn om dit incident in aanloop naar de feestdagen af te moeten handelen”, schrijft de initiatiefnemer van de inzameling. ,,Daarom hebben we deze pagina opgezet om eventuele begrafeniskosten voor de ouders en familie van Harley te financieren om zo proberen enige druk te verlichten. Als wij als gemeenschap kunnen helpen door deze financiële last van hen weg te nemen in deze hartverscheurende tijd, is dat het minste wat we kunnen doen.”

Zorgzame jongen