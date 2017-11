Horrorvideo werpt vruchten af: euthanasie mogelijk gemaakt in Australië

,,Vandaag gaat het allemaal om emotie en compassie'', zei premier Daniel Andrews in Melbourne aan het einde van de zeer lange dag in het parlement van Victoria. Hij stelt dat terminaal zieke patiënten met deze wet waardigheid krijgen aan het eind van hun leven. ,,Het gaat er om dat we mensen de controle geven over hun eigen leven.''



Met 22 stemmen voor en 18 stemmen tegen de legalisering wordt euthanasie in 2019 mogelijk in de staat waar zo'n 6 miljoen mensen wonen. De wet moet wel terug naar de Eerste Kamer omdat er aanpassingen in zijn gemaakt. Zo moet iemand minstens twaalf maanden in de staat wonen voordat de patiënt door een arts wordt geholpen.



Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals ALS of MS. Zij mogen ook in de laatste 12 maanden van hun leven in de staat zijn komen wonen.