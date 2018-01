House of Cards-wodkafles 'van 1,1 miljoen' gestolen uit Deens café

Of de drank zelf de 1,3 miljoen of 750 duizend euro wel waard is? ,,Met wodka is het echt wat de gek er voor geeft" zegt De Boevere van de Zeeuwse slijterij De Vuurtoren. Hoewel doorverkoop volgens haar onwaarschijnlijk is, kan ze zich voorstellen dat iemand er een diefstal voor over heeft om met vrienden 'die dure fles wodka' op te drinken.



Ook Inberg, die in zijn zaak 1200 soorten wodka heeft staan, denkt niet dat de dieven de fles eenvoudig weten te slijten. In de Deense bar is er echter verder niets gestolen. Dat lijkt er op te wijzen dat de dieven toch specifiek naar deze fles op zoek zijn geweest. Volgens de politie in de Deense hoofdstad is het nog te vroeg om te zeggen hoe de fles precies ontvreemd is. Het is mogelijk dat de dief, die op bewakingsbeelden te zien is, een kopie van de sleutel in handen heeft gekregen.



Slijterij eigenaresse De Boevere uit ook haar twijfels over de diefstal. Ze vermoedt dat het ook een slimme PR-stunt kan zijn.