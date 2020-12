Houten penis terug op Duitse bergtop, maar wel langer en dunner

Duitse ‘meiboom’ verdwijnt spoorloos van bergtop

1 december Een twee meter hoge houten penis die ruim vier jaar geleden plotseling opdook op de top van een Zuid-Duitse bergtop is net zo plotseling weer verdwenen. De politie is een onderzoek begonnen maar staat voor een raadsel. ,,We weten niet of het gaat om een strafbaar feit’’, verklaarde een woordvoerder tegenover de Allgäuer Zeitung.