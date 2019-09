'Houthi's waarschuwen voor nieuwe aanval Iran’

Opnieuw protesten in Egypte; zakenman roept op tot ‘mars van een miljoen’

3:23 In verschillende steden in Egypte zijn dit weekeinde protesten uitgebroken tegen het regime van Abdel Fatah al-Sisi. De politie wist de betogers snel uiteen te drijven en heeft tientallen personen gearresteerd. Betogingen zijn zeldzaam in het Noord-Afrikaanse land sinds de machtsgreep van generaal al-Sisi in 2013.