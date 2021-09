Huilende gewonde vrouw op rots weet niet meer wie zij is, politie in Kroatië staat voor een raadsel

De Kroatische politie is op zoek naar meer informatie over een vrouw die op een puntige rots is aangetroffen. De vrouw spreekt ‘perfect Engels’, maar weet niet meer wie ze is.

Het was een visser die de vrouw ontdekte op een steile rots in een baai bij het eiland Krk. Ze had verwondingen in haar gezicht en was aan het huilen. De visser kon zelf niet zonder gevaar bij de rots komen en waarschuwde daarom de politie.

De autoriteiten stuurden vervolgens een reddingsteam met twee jeeps naar de plek. Uiteindelijk moesten ook zij hun voertuigen verlaten en nog meer dan 3 kilometer lopen om de vrouw te bereiken.

,,Het is heel vreemd dat ze überhaupt daar was. Het is een extreem ontoegankelijk deel van de baai, met vreselijk scherpe rotsen. Het valt te vergelijken met scheermessen die het rubber van je schoenen doorsnijden”, aldus een bewoner tegen de nieuwssite 24Sata.

Geen telefoon

Volgens de lokale politie is de vrouw 1,80 meter lang en heeft ze bruin haar tot op de schouders. Bij haar vondst droeg ze een roze zonnehoed, een gestreepte top en een donkere broek. Ze had geen documenten of telefoon bij, waarmee ze geïdentificeerd kon worden. Ze sprak wel ‘perfect Engels’.

Verder was ze zo zwak dat ze niet meer zelfstandig kon drinken. Momenteel wordt ze behandeld in een ziekenhuis op het Kroatische vasteland. ,,Een normaal persoon kon niet naar de rots gezwommen zijn. Dan heb je een uitzonderlijke kracht nodig. Bovendien is er amper voedsel te vinden”, aldus een inwoner.

De politie heeft enkele foto’s van de vrouw verspreid om meer duidelijkheid te krijgen over haar leven.

Populair

Het eiland Krk, dat meer dan 400 vierkante kilometer groot is, is populair bij toeristen. Een brug verbindt het eiland met het vasteland van Kroatië. Toch zijn er nog veel onherbergzame gebieden, waar amper mensen komen.

