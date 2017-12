Huiszoekingen na rellen G20-top Hamburg

Oud-president Georgië dreigt van dak af te springen bij huiszoeking in Kiev

11:05 De voormalige president van Georgië, Michail Saakasjvili, is vanochtend opgepakt in Kiev. De aanhouding volgde op dramatische taferelen bij het huis van Saakasjvili in de Oekraïense hoofdstad, waar 's ochtends vroeg aanklagers toegang eisten tot zijn appartement om het te doorzoeken. Saakasjvili klom daarop op het dak en dreigde te springen.