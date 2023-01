Hulp uit onverwachte hoek: hoe bevers Oekraïne helpen om offensief vanuit Belarus tegen te houden

Oorlog Oekraïne LIVE | EU-kop­stuk Michel is voor sturen van tanks naar Oekraïne: ‘Het moment daarvoor is aangebro­ken’

EU-kopstuk Charles Michel heeft zich uitgesproken voor het sturen van tanks naar Oekraïne. Volgens hem is het moment daarvoor ‘aangebroken’. En Finland zal Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen Rusland, aldus premier Sanna Marin vanmorgen tijdens het World Economic Forum in Davos. ,,Ik denk dat de enige boodschap die we moeten afgeven is dat we Oekraïne blijven steunen zolang het nodig is. Een jaar, twee jaar, vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar.’’ Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

10:23