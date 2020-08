Huurbaas (62) in VS opgepakt voor dubbele moord op zijn huurders

Leuvense gevangene doodgesla­gen door andere gedetineer­de

25 augustus In de het huis van bewaring in het Belgische Leuven is een gedetineerde om het leven gekomen na een aanval door een andere gevangene. De dader is een verdachte die vorige week een fietser doodreed en minstens twee keer brand stichtte, bevestigt het justitieel parket.