Iceman Wim Hof aangeklaagd voor dood van Californische tiener (17), vader eist 60 miljoen euro

Iceman Wim Hof is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de dood van een 17-jarig meisje. Ze kwam om het leven in haar zwembad na het beoefenen van ademhalingstechnieken van de bekende filosoof, die ze op haar computer opzocht. Haar vader eist bijna 60 miljoen euro van de 64-jarige Limburger.

Vader Raphael Metzger, een advocaat uit Zuid-Californië, vond zijn dochter in augustus vorig jaar in hun familiezwembad. Ze lag met haar gezicht naar beneden in het water, zo schrijft het Amerikaanse blad Outside. Hij probeerde haar tevergeefs te reanimeren. Madelyn overleed door verdrinking, zo werd vastgesteld. Ze had geen drank of drugs gebruikt en er waren geen tekenen van een fysieke afwijking zoals hartritmestoornissen.

Metzger houdt Nederlander Wim Hof en zijn bedrijf Innerfire verantwoordelijk voor de dood van zijn dochter en spande in december een rechtszaak aan bij een rechtbank in Californië. Madelyn zou kort voor haar dood ademhalingstechnieken van Hof hebben uitgevoerd. Er stond een tabblad op haar computer open met verschillende Hof-oefeningen.

Extreme kou

Wim Hof is bekend geworden als de Iceman: hij kan extreme kou weerstaan. Tot zijn opmerkelijke prestaties behoren onder meer een zwemtocht onder noordpoolijs door (gekleed in een zwembroek), het bijna naakt beklimmen van de Kilimanjaro en zo’n twee uur in een bak ijsklontjes zitten.

Hofs methode bestaat uit een aantal series van diep inademen en niet helemaal uitademen, gevolgd door een periode waarin niet wordt geademd. Zo kan de adem steeds langer worden ingehouden. De techniek wordt onder meer bij zwemmen toegepast. Het kan echter ook leiden tot hyperventilatie en bewusteloosheid. Als dat onder water gebeurt, kan dat fataal zijn.

We waren geschokt toen we hoorden dat zo’n jong meisje verdronk Enahm Hof

Schadevergoeding

Metzger eist bijna 60 miljoen euro aan schadevergoeding van Hof en wil dat hij waarschuwingen op zijn website plaatst, met de boodschap dat de methode gevaarlijk is en ‘nooit in het water mag worden gedaan vanwege het risico op verdrinking en de dood’. Metzger klaagt ook zijn ex-vrouw aan, voor nalatigheid. Zij liet haar dochter kennismaken met de methode van Hof.

Enahm Hof, de zoon van Wim en de ceo van Innerfire BV, noemt de beschuldigingen ‘duidelijk niet waar’. ,,We waren geschokt toen we hoorden dat zo’n jong meisje verdronk”, vertelde Enahm Hof ​​tegen Outside. ,,Geschokt door de beschuldigingen, die voor ons nergens op slaan.”

Meer kritiek

Er is meer kritiek op Hof. Journalist Scott Carney van The New York Times stelt dat meerdere mensen contact met hem hebben opgenomen over verwondingen en zelfs sterfgevallen na het uitvoeren van de Wim Hof-methode. Er zou zelfs sprake zijn van dertien doden. ,,De opdoemende vraag is waarom Wim niet is gestopt”, vertelde Carney. ,,Het antwoord hangt af van zijn persoonlijkheid. Misschien wil hij gewoon niet stoppen.”

Madelyn Metzger zou niet hebben geweten dat het uitvoeren van Wim Hofs ademhalingsmethoden in het water gevaarlijk is. Enahm Hof ​​zegt dat het bedrijf er alles aan doet om lezers en kijkers te waarschuwen. De website van Hof bevat geschreven en videowaarschuwingen over de ademhalingstechnieken. ‘Deelnemen aan deze oefeningen in de buurt van water verhoogt het risico op black-outs in ondiep water, wat kan leiden tot verdrinking en, tragisch genoeg, de dood’, luidt een disclaimer.

Enahm Hof ​​zegt dat de rechtszaak gewoon een poging is om zijn vader en het bedrijf onterecht de schuld te geven van een verschrikkelijke tragedie. ,,Het doet me pijn dat meneer Metzger het overlijden van zijn dochter gebruikt om zijn ex-vrouw en ons aan te klagen”, zei hij.

