Iedereen trok weg uit dit ‘magische’ dorp in Italië, maar (Chinese) toeristen zijn er dol op

Sinds Civita di Bagnoregio model stond voor 'het kasteel in de wolken' in een Japanse tekenfilm is het een vaste etappe voor Aziatische, met name Chinese, toeristen in hun toer door Italië. Ruim 60 procent van de toeristen die het gehucht aandoen, komt uit China. Er gaan meer Chinezen naar Civita dan naar die andere Italiaanse Renaissance-parel, Siena. De pandemie heeft dat toerisme platgelegd. Het contrast met anderhalf jaar geleden kon bijna niet groter, zegt burgemeester Luca Profili. ,,Er komen nu vooral Romeinen langs, die hebben Civita eindelijk ontdekt.’’