IJsbeer gespot op zeer ongebruikelijke plek in zuidelijk Canada

Of het daadwerkelijk een ijsbeer betreft, moet nog officieel worden bevestigd door onderzoekers. Ze vergelijken sporen van het beest en proberen na te gaan waar hij zich nu bevindt. ,,Ik heb een foto gezien waarop de beer duidelijk is te zien, en hij is wit. Qua kleur is het de juiste kleur’’, zei Joël Côté, de burgemeester van het dorp, tegen CBC news. ,,Maar ik ben geen specialist.’’ In Canada leven behalve zwarte en bruine beren overigens ook witte beren.