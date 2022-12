IJskoude kerst nachtmerrie voor miljoenen Amerikanen, tot -40 graden gemeten

Meer dan 1,5 miljoen huishoudens en bedrijven in de Verenigde Staten zitten inmiddels door de winterstorm zonder elektriciteit. Dat meldt PowerOutage, een Amerikaanse site die stroomstoringen in het land bijhoudt. De temperatuur op sommige plekken is tot onder -40 graden gedaald en daalt de komende dagen mogelijk nog verder. Meer dan twintig staten kampen volgens PowerOutage met stroomuitval, vooral in het oosten van het land. De problemen zijn het grootst in North Carolina, Tennessee en Virginia. President Biden waarschuwde de Amerikanen al voor de camera: ,,Neem dit serieus. Als je nog op reis moet, ga dan nu.’’ In New York is de noodtoestand uitgeroepen.