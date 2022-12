IJstijd in Canadees dorpje na winterse storm en ‘flitsbevriezing’

Update Biden geeft staat New York noodhulp na zware sneeuw­storm: Buffalo is ‘oorlogsge­bied’ met 27 doden

De sneeuwstormen die een deel van de Verenigde Staten deze dagen teisteren, hebben inmiddels zo’n 57 levens geëist, volgens tellingen van diverse grote nieuwsmedia. Alleen al in Erie County, een gebied in de staat New York rond de stad Buffalo, kwamen zeker 27 mensen om het leven, zo maakte een lokale bestuurder vandaag bekend. President Joe Biden stuurt federale hulp.

27 december