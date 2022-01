‘Ik kom hier niet levend uit’, stuurt Daphne haar ouders als ze schuilt voor verwoestende tyfoon

Brand verwoestte snackbar van Vikas en toen kwam er nóg meer ellende: ‘Ik geef niet op’

Open, dicht, toch weer open maar dan alleen voor afhalen en bezorgen. Cafetaria Vikas in Harmelen had zich in de zomer van 2021 wel een betere wedergeboorte kunnen wensen van zijn negen maanden eerder door brand volledig verwoeste zaak. ,,Nooit getwijfeld om het bijltje er bij neer te gooien. Dit is ons leven’’, zegt naamgever Vikas Chhabra van het Harmelense familiebedrijf.

4 januari