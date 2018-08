'Ik wil niet meer liegen': Franse minister van Milieu stapt teleurgesteld op

Geen illusies wekken

In een radiointerview met France Inter zei Hulot dat hij zich 'alleen voelde staan' als het over de aanpak van milieuproblemen ging. De politicus wil niet dat zijn aanwezigheid in de regering de illusie wekt dat men zich om het milieu bekommert. Het vertrek van Hulot, die tientallen jaren bekendstond als tv-presentator en uitgesproken milieuactivist, betekent een zware klap voor de president. Hulot was een van zijn meest in het oog springende ministers.

'Niet volgens protocol'

Macron wist de populaire Hulot in 2017 te overtuigen om plaats te nemen in zijn regering. Over het feit dat hij juist Marcon niet op de hoogte bracht van zijn vertrek, zegt hij: ,,Ik weet dat het niet volgens het protocol is.'' Na het interview vertrok Hulot naar het Elysée om zijn ontslag in te dienen.



Hulot gaf in het interview toe dat hij bang was dat ze hem 'opnieuw' zouden proberen 'te ontmoedigen'. ,,We nemen kleine stapjes'', zei hij met een brok in de keel. ,,Frankrijk doet meer dan veel andere landen, maar dat wil niet zeggen dat we genoeg doen. Europa doet niet genoeg, de wereld doet niet genoeg.''



De oppositie grijpt het vertrek van de minister aan om op Macron te schieten. Laurent Wauquiez, voorzitter van de Franse Republikeinen, zegt goed te begrijpen dat Hulot zich 'verraden' voelt. ,,Want dat zijn we allemaal door Macron.'' Volgens de leider van de radicale Linkse Partij, Jean-Luc Mélenchon, is het opstappen van Hulot een motie van afkeuring tegen de Franse president. De Groene partij EELV zegt dat Hulot gepoogd heeft van binnenuit dingen te bewerkstelligen in een anti-Groene regering. Jean-François Julliard, directeur van Greenpeace Frankrijk betreurt het vertrek. ,,Hij heeft geprobeerd om dingen te veranderen, in een regering waarvoor het milieu niet meer is dan een laagje vernis.''