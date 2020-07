‘Ik woon aan de voet van een Tourberg, in het huis van een moordenaar’

,,Hier woonden twee ongetrouwde mannen van een jaar of 55 naast elkaar. Die waren al hun leven lang buurmannen en treiterden elkaar ook weleens. En op een dag kwam de ene buurman steeds vanachter die muur daar tevoorschijn. ‘Koekoek’, riep hij dan, ‘Ik ga naar de kermis'. De eigenaar van dit huis had er op een gegeven moment genoeg van en pakte zijn geweer. Waarschijnlijk gewoon om de ander bang te maken, maar nu bleek het raak te zijn....’’

Aan het woord is Marie-José. Ze woont al jaren met haar man in Puech Sigal, een middeleeuws gehucht met een twintigtal huizen, aan de voet van de Mont Aigoual. En ze doet haar verhaal in onze podcastserie Le Cycliste. Als ze de inwoners in het gehucht, maar ook in de vele dorpen daaromheen, vertelt dat ze in het oude huis van Antrieu woont, beginnen de mensen te giechelen. Ze zeggen niet waarom, ‘maar iedereen hier weet dan in welk huis we wonen en wat daar is gebeurd’.

In Le Cycliste gaan Jerry Huinder en Kees Graafland op zoek naar de verhalen op en rond de Mont Aigoual, de illustere berg in de Cevennen die uitvoerig wordt beschreven in het boek De Renner van Tim Krabbé en die dit jaar als finish dient voor de zesde etappe van de Tour de France. Jerry en Kees fietsen de laatste 50 kilometer van de etappe en praten ondertussen met de mensen die er werken en wonen. Ze omschrijven wat ze tegenkomen en vertellen wat er nou precies zo leuk is aan wielrennen.

Etappe 2: De Cevenol, stug als een Drent

In deze tweede etappe van de podcastserie onderzoeken Jerry en Kee het karakter van de Cevenol. De geschiedenis en ligging van de Cevennen heeft de inwoners gehard: de grond is er voor de boeren moeizaam te bewerken, alles moet met de hand. Een (godsdienst)oorlog tegen de koning heeft de mensen anti-autoritair gemaakt: ze waren als Asterix en Obelix tegen een grote groep soldaten. Hoe werkt dit alles door in het karakter van de mensen die rond de Mont Aigoual wonen? We vragen het Nederlanders en Belgen die er een huis hebben én we vragen het de Cevenol zelf.

Na de klim van de Cap de Coste (te beluisteren in aflevering 1), iets voorbij het dorpje Sumène, dalen we af in de richting van Le Vigan. Kees gooit zich naar beneden en haalt Jerry bij...

