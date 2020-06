Illegaal ingevoerde kat Lee uit Peru mag van rechter geen spuitje krijgen

De kat die een studente (23) tijdens haar repatriëring uit Peru begin april had meegenomen naar België hoeft toch geen spuitje te krijgen. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen vanmorgen beslist. De Belgische NVWA besloot dat het dier afgemaakt moest worden wegens overtreding van de quarantaineregels omdat er risico was op hondsdolheid.

Studente Selena Ali (23) uit Stabroek wilde het katje niet achterlaten toen ze in april hals over kop moest vertrekken uit Peru. Eenmaal in België weigerde ze het huisdier af te staan. Daarop stapte het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) naar de rechter. Die eiste een dwangsom van 5000 euro voor elk uur dat de studente Lee niet wilde afgeven.

Kater Lee had België nooit mogen binnenkomen, vond het agentschap. Peru is immers een risicoland wat betreft hondsdolheid. Het dier was wel ingeënt tegen rabiës maar had onvoldoende tijd doorgebracht in quarantaine. Lee terugsturen naar Peru of in België in quarantaine zetten was niet mogelijk, aldus de FAVV. Daarom moest Lee geëuthanaseerd worden.

Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt nu dat het besluit om de kater te euthanaseren onvoldoende is gemotiveerd. Volgens Europese regelgeving kan namelijk pas in laatste instantie tot euthanasie van een mogelijk besmet dier worden besloten als terugsturen of quarantaine onder officieel toezicht niet uitvoerbaar is. Experts, ook van de NVWA, zijn het erover eens dat quarantaine wél een oplossing is, aldus de rechter.

Minister

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts is blij met de uitspraak. ,,We moeten zo snel mogelijk een quarantaine-inrichting aanwijzen zodat dieren niet sterven als mensen hun verplichtingen niet nakomen. Daar is en was het mij om te doen.’’

De Peruaanse autoriteiten staan terugkeer van Lee inmiddels toe. ,,Zodra er vluchten zijn, zal Selena met haar katje naar Peru vliegen zodat Lee daar de resterende tijd van zijn quarantaine kan volbrengen", zegt haar advocaat tegen persbureau Belga. Selena hoopt dat ze in augustus dan weer kan terugkeren naar België, samen met Lee.

Volledig scherm Selena Ali met een lege kattenreismand, eind mei bij de rechtbank in Antwerpen. © BELGA