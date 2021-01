Impeachment Trump begint over ruim twee weken

,,De opstand op 6 januari, aangewakkerd door Trump, was een dag die niemand van ons ooit zal vergeten’’, zei Schumer. ,,We willen allemaal dit vreselijke hoofdstuk uit de geschiedenis van ons land achter ons laten, maar genezing en eenheid zullen alleen komen als de waarheid boven water komt en verantwoording wordt afgelegd. Dat is wat we in dit proces zullen krijgen.’’

Benodigde meerderheid

De Senaat oordeelt in een proces over de vraag of de president wordt afgezet. Voor een impeachment in de Senaat is een twee derde meerderheid nodig. Dat betekent dat 17 van de 50 Republikeinse senatoren voor afzetting moeten stemmen. Schumer zei eerder dat er een diepgaand en eerlijk proces komt in de Senaat tegen Trump. Het is niet alleen een symbolische wraak op de Republikeinse president die al vertrokken is, maar het zou ook gevolgen kunnen hebben voor de rechtspositie van Trump. Het zou het hem bijvoorbeeld onmogelijk maken nog een keer president te worden. De Democraten willen zich daar met de ‘impeachment’ van verzekeren. Voor een dergelijk besluit is wel een aparte stemronde nodig in de Senaat.