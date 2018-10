In 20 minuten 14 kluizen gekraakt

De Vlaming Kristof D.R. (36) riskeert 6 jaar cel voor het openbreken van 14 kluizen in de kluizenzaal van de KBC-bank in Antwerpen. Hij roofde in 20 minuten tijd een miljoenenbuit. Saillant detail: Kristof D.R. zat in voorarrest op het moment van de kluizenkraak maar mocht overdag de gevangenis verlaten.

De kluizenkraak in de hoofdkantoor van KBC in Antwerpen dateert ondertussen van 6 en 7 november 2013. Uit de veertien geopende kluizen verdwenen in totaal 280.000 euro cash geld, juwelen en goud ter waarde van ettelijke honderdduizenden euro's en aandelen en obligaties voor meer dan twee miljoen euro.

Meteen naar juwelier

Het Openbaar Ministerie meent met oude bekende Kristof D.R. de dader beet te hebben. Hij is eerder veroordeeld voor zware diefstal. Sterker nog, hij zit op het moment van de bankroof vast, maar mocht overdag de gevangenis verlaten.

Op 6 november 2013 komt Kristof D.R. op de fiets naar de KBC-bank om zijn kluis in te kijken. Bij aankomst filmt de bewakingscamera aan de ingang hem met een kleine boekentas in de hand. Hij komt twintig minuten later buiten met een plastic tas vol spullen. ,,Veel meer dan wat er ooit in uw twee kluizen kan gezeten hebben", meent de procureur.

Na dat bezoek vertrekt Kristof D.R. linea recta naar een juwelier in Willebroek en later naar de Goudbank Antwerpen om een rolletje Krugerrands, een gouden munt uit Zuid-Afrika, te verkopen. Diezelfde dag heeft Kristof D.R. contact met de Nederlander Jemmy P. en met een tot Rus genationaliseerde Antwerpenaar in Moskou om gestolen aandelen en obligaties te verzilveren.

Luxueus bestaan

Naast deze 'harde' bewijzen zijn er volgens de openbaar aanklager tal van details die Kristof D.R. als dader aanduiden. Zo heeft de man amper inkomsten maar leeft hij toch een luxueus bestaan. Een Jaguar, een Range Rover, een Harley Davidson. Bij de huiszoeking vond de politie 25.000 euro cash. ,,Hij werkt zogezegd bij een bakker. Maar volgens die bakker verdient Kristof D.R. daar amper genoeg om zijn eigen pistolets te betalen."

Een opmerkelijk detail is wel het T-shirt die in de kluizenzaal werd gevonden, met het opschrift You can’t arrest me, I’m a rockstar, naar een uitspraak van de overleden Sex Pistols-bassist Sid Vicious. Het shirt was bebloed. Kristof D.R. geeft toe dat het T-shirt van hem is. ,,Hij had een bloedneus en die had hij gestelpt met een shirt. Andere mensen doen dat met een zakdoek”, zei de substituut -procureur van het Openbaar Ministerie, droogjes.

Gisteren eiste hij tegen Kristof D.R. zes jaar cel. Tegen zijn vijf handlangers die probeerden de buit te verzilveren eiste hij een jaar cel, al dan niet met uitstel.

De verdediging van Kristof D.R. vond dat de procureur op de man speelde. Van het openbreken van de kluizen zijn geen bewijzen. In de kluizenzaal zelf hangen geen camera's.

Advocaten Kris Luyckx en Joke Bleys: ,,Andere verdachten zijn nooit onderzocht. Kristof D.R. is twintig minuten in de kluizenzaal geweest. Voor hem is een andere bezoeker 42 minuten binnen geweest. De man, een muzikant, heeft een cellokoffer bij. Geen verder onderzoek. Of wat te denken van de start van het onderzoek? KBC stelt de kraak vast en belt de politie.''

,,Daar is geen ploeg beschikbaar. De volgende drie uur kunnen klanten nog rustig de kluizenzaal binnen- en buiten lopen. Dan gaat de zaal dicht voor een verlengd weekend. Pas vier dagen later komt de politie vaststellingen doen. De dag van de kraak ging 's morgens om 9 uur het alarm in de kluizenzaal af. De nooddeur geeft uit op de ondergrondse parking. Geen verder onderzoek."

Dvd's spoorloos

Waarop Kristof D.R. zelf met het bewijs van zijn onschuld op de proppen komt. De man opent in de rechtbank twee grote reiskoffers met twee nagemaakte KBC-kluizen (elk 51x11x30cm groot). Hij stapelt de inhoud op de bank. Een stapel van klasseurs, papieren, een kleiner kluisje en mappen.

Zijn advocaat Luyckx: ,,Dat kan er allemaal in twee kluizen. De procureur meent dat meneer D.R. veel meer in een zak mee had toen hij de bank verliet. Kunnen wij die bewakingsbeelden eens bekijken om te vergelijken?"