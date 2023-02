In Adiyaman begraven ze slachtoffers in massagraven

LIVE | Ook vriendin van laatste vermiste Nederlan­der gevonden, anonieme weldoener doneert 30 miljoen dollar

Ook de vriendin van de laatste vermiste Nederlander in rampgebied in Turkije is gevonden, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Giro555 heeft al bijna 25 miljoen euro opgehaald. Woensdag is de landelijke actiedag, dus dat bedrag zal nog verder stijgen. Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot bijna 36.000. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.

