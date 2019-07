In buik geschoten zwangere vrouw niet langer aangeklaagd voor doodslag

In de Verenigde Staten wordt een zwangere vrouw die tijdens een ruzie in de buik werd geschoten en haar baby verloor, niet langer aangeklaagd wegens doodslag. De openbare aanklager in Jefferson County in de staat Alabama zegt dat het vervolgen van Jones geen logische volgende stap in de rechtsgang is.

Een jury had de 27-jarige Jones eerder voor de voeten geworpen dat ze de ruzie zelf was begonnen en daardoor verantwoordelijk was voor de dood van haar ongeboren kind.

De openbare aanklager had het op een persconferentie over een ‘verschrikkelijke en hartverscheurende zaak’ waarbij er ‘enkel verliezers en geen winnaars zijn’. Een ongeboren kind is op een tragische wijze verloren en niets wat we vandaag of in de toekomst doen kan aan die realiteit iets veranderen, aldus de aanklager.

Ruzie over vader

Volgens de Amerikaanse media had de twintiger begin december met een andere vrouw op het parkeerterrein van een winkel in Pleasant Grove ruzie gekregen over de vader van haar ongeboren kind. Ze was toen vijf maanden zwanger. De andere vrouw zou haar bij een poging tot zelfverdediging in de buik hebben geschoten.

De schutter werd aanvankelijk aangeklaagd wegens moord en poging tot moord, maar een grand jury liet die aanklacht nadien vallen. In Alabama wordt bij geweld tegen een zwangere vrouw de foetus als slachtoffer erkend.