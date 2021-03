In Bulgarije prikken ze twintigers, want degenen met voorrang hebben er (nog) geen zin in

Baanbreken­de uitspraak: voor het eerst in Europa Syriër veroor­deeld voor misdaden van As­sad-re­gime

24 februari De rechtbank in het Duitse Koblenz heeft de Syrische asielzoeker Eyad al-G. vanmorgen tot 4,5 jaar cel veroordeeld. De Syriër hielp in 2011 bij het neerslaan van een demonstratie in Damascus, waarna de arrestanten werden afgevoerd naar een gevangenis die berucht was vanwege martelingen. Het is voor het eerst in Europa dat een medewerker van de regering Assad voor de misdaden van het regime wordt veroordeeld.