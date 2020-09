In de ‘Europese troonrede’ staat het klimaat wél hoog op de agenda

Het is een bijzonder moment voor Ursula von der Leyen. Dit is haar eerste ‘troonrede’ als voorzitter van de Europese Commissie, en zelden verkeerde de Europese Unie in woeliger vaarwater. Haar openingszinnen deze ochtend in het Brusselse parlement zijn een echo van die van koning Willem-Alexander dinsdag in Den Haag. Hij had het over ‘bewondering’ en ‘dank’ voor ‘iedereen in de zorg en elders in de samenleving’, zij roemt de artsen en verplegers en alle anderen ‘aan het front die voor ons grote risico’s hebben genomen’.