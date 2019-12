‘In elkaar geslagen handlanger van kindermoordenaar Dutroux verhuisd’

Lelièvre werd op het proces-Dutroux veroordeeld tot 25 jaar cel voor de ontvoering van An Marchal, Eefje Lambrecks, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez. Daarvan zat hij 23 jaar uit. In september werd beslist dat hij onder voorwaarden vrij kon komen. Nadat hij een tijd had doorgebracht in een opvangtehuis voor daklozen in Brussel, verhuisde hij in alle stilte naar Anderlecht.

Schuiladres

Daar werd hij afgelopen woensdagmiddag in elkaar geslagen, voor de deur van zijn schuiladres. Een nacht eerder was ook al zijn woning overhoopgehaald.

Volgens La Dernière Heure zou Lelièvre nu naar een kleine gemeente in Waals-Brabant zijn verhuisd. Zijn mogelijkheden zijn sowieso beperkt, want volgens de voorwaarden van zijn vrijlating mag hij niet in bepaalde delen van Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Brussel komen. Dat zijn plaatsen waar zijn slachtoffers of hun families wonen of werken.

‘Bewaking geen prioriteit’

De politie van het plaatsje in kwestie heeft al laten weten dat de bewaking van Lelièvre en zijn nieuwe woning geen prioriteit zijn. ,,Ik heb niet de middelen of het personeel om hem 24 uur per dag in de gaten te houden”, klinkt het bij de korpschef in de Franstalige krant. ,,Mijn prioriteit is de veiligheid van de inwoners. We doen wat we kunnen met wat we hebben.”

Het gemeentebestuur zegt niet op de hoogte gebracht te zijn van de komst van Lelièvre. Het bestuur wil zich informeren over zijn rechten en plichten en alles doen om problemen te vermijden.