In het Zwiterse Montreux liggen mensen dicht bij elkaar op kleine grasveldjes

Vanavond treden de jonge Engelse muzikanten van Bang Bang Romeo op het jazzfestival van Montreux op. Dinsdag, toen ik door de mondaine, chique stad aan het Meer van Genève fietste, was het de beurt aan Rory Gallagher. Gallagher, die is toch allang dood? Ja, net als Charles Mingus, de bassist die een avond later op het podium stond. Overleden in 1979.



Het prestigieuze evenement had deze eerste twee weken van juli moeten plaatsvinden. Afgelast, vanwege het coronavirus, al staat Zwitserland inmiddels al wel weer bijeenkomsten met maximaal duizend mensen toe. Dus programmeert ‘Montreux’ elke dag een livestream van historische concerten uit de geschiedenis van het festival, dat voor het eerst in 54 jaar verstek heeft moeten laten gaan. In het parkje voor het Palace Hotel - een kamer met zicht op het meer doet dit weekeinde zo’n 300 tot 350 euro, dat is weleens meer geweest - staan de beelden van jazzartiesten als BB King, Aretha Franklin en Ray Charles als stille, onbekommerde getuigen van de jazzhistorie van de badplaats.