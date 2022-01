In Kiev is niemand gerust op een goede afloop

Op het Plein van de onafhankelijkheid (‘Majdan’ in de volksmond) staat een jonge student in de gure sneeuwbuien toeristen te verleiden om met zijn witte duiven tegen een handvol grivna’s op de foto te gaan. De oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland houden hem wel bezig, ja. ,,Maar veel wil ik er niet over zeggen, mijn vader woont al 25 jaar in Rusland’’, verklaart hij. Heeft hij het met hem over ‘de situatie’? ,,Ja’’, zegt de student. ,,Poetin is een eikel.’’