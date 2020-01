‘In maart valt er genoeg regen in Australië om alle branden te blussen’

Australië heeft al drie jaar te maken met ernstige droogte, waardoor snel bosbranden kunnen ontstaan. Bij de huidige, verwoestende branden zijn tot nu toe 29 mensen om het leven gekomen en meer dan 2000 huizen verwoest. Er zijn op dit moment nog honderd actieve branden in de staten New South Wales, Victoria en South Australia.



Naar schatting hebben 1 miljard dieren, van koala’s tot kangoeroes, de vlammenzee niet overleefd. Op dit moment worden meer dan 8000 mensen, 500 blusvliegtuigen of helikopters en 750 voertuigen op de grond ingezet om de branden te blussen.



Vandaag regende het ook in New South Wales. ,,Deze regen is niet genoeg om de branden te blussen, maar wel om de branden in bedwang te houden”, aldus de regionale brandweer.



De voorspelde regen voor de komende maanden is, hoewel nog ver weg, goed nieuws. Maar zelfs als de branden worden geblust, is de droogte nog niet voorbij. Daar zijn nog maanden van bovengemiddelde hoeveelheden neerslag voor nodig. Bovendien ligt volgens Weerplaza een nieuw gevaar op de loer. Wanneer buien lang blijven hangen boven droge grond, kan het gebeuren dat de bodem verzadigd raakt. De grond is dan dermate droog dat water niet meer makkelijk de bodem insijpelt. Het gevolg is dat het water dan bovengronds over het land spoelt. „Na de bosbranden kunnen Australiërs zich nu dus op gaan maken voor overstromingen”, aldus Weerplaza.