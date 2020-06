In Noordzee verongelukte piloot is pasgetrouwde Amerikaan: ‘Ik blijf voor altijd van hem houden’

De man die gisterochtend om het leven kwam nadat zijn gevechtsvliegtuig voor de Engelse kust in de Noordzee stortte, is de recent afgestudeerde US Air Force-piloot Kenneth Allen. Zijn overlijden is bij de Amerikaanse luchtmacht als een bom ingeslagen. ,,We zijn diep bedroefd door het verlies van luitenant Allen en rouwen mee met zijn familie en zijn collega’s.’’

Volgens de Amerikaanse luchtmacht was de gecrashte straaljager een F-15C Eagle. Het neergestorte toestel was opgestegen van Lakenheath, de grootste luchtmachtbasis voor de Amerikanen in Engeland. Kenneth Allen nam deel aan een geplande trainingsoefening toen hij door een nog onbekende oorzaak in moeilijkheden raakte. Zijn lichaam werd pas enkele uren na de crash gevonden in de Noordzee, voor de kust bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland.

Lichtstraal in duisternis

De in Utah geboren Kenneth ‘Kage’ Allen studeerde een paar jaar geleden af aan de Air Force Academy, een militaire school in Colorado, en wordt door collega’s omschreven als een zeer getalenteerde gevechtspiloot. ,,De fantastische stortvloed aan liefdevolle reacties en steunbetuigingen vanuit onze gemeenschap is voor ons een lichtstraal in deze tijd van duisternis”, zei kolonel Will Marshall, commandant van de 48th Fighter Wing. Een woordvoerder van Lakenheath, waar Allen gestationeerd stond, beschrijft de dood van Allen als een ‘tragisch verlies’.

De Amerikaan werkte nog niet zo lang op Lakenheath. In februari hakte hij de knoop door om naar het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd te worden, vlak voordat hij in het huwelijksbootje stapte met zijn vrouw Hannah. Zij heeft met afschuw kennisgenomen van het nieuws. ,,Ik kan met geen woorden beschrijven hoe geschokt ik ben”, schrijft ze in een emotioneel bericht op Facebook. ,,Hij is er niet meer, ik ben in shock.”

Quote Ik voel mij meer dan gezegend dat ik hem mocht liefhebben in dit leven en kan niet wachten om voor eeuwig van hem te houden Hannah

Volgens de priester had haar man enorm veel spijt. ,,Typisch Kage om zich te verontschuldigen terwijl dat helemaal niet nodig is. Kage was perfect. Niemand ging in mijn leven met meer liefde en respect voor mij om. Hij was onvoorwaardelijk mijn beste vriend en man. Christus moet zich haasten om terug te komen zodat ik met Kage kan worden herenigd.” Aan die hartverscheurende woorden voegde ze nog toe: ,,Ik voel mij meer dan gezegend dat ik hem mocht liefhebben in dit leven en kan niet wachten om voor eeuwig van hem te houden.”

Een bevriende piloot schrijft, net als de echtgenote, het verdriet van zich af in een uitgebreid relaas op Facebook. ,,Wij zijn echt verscheurd door het nieuws van Allen”, schrijft hij. ,,Ik sms’te afgelopen weekend nog met hem over een bezoek aan Engeland. Amerika heeft een van zijn beste mensen verloren.” Een neef van Allen gebruikt vergelijkbare superlatieven. ,,Ik heb altijd respect gehad voor ons leger, maar het kwam nog nooit zo dicht bij huis als nu. Ik ben zo dankbaar voor echte Amerikaanse helden zoals Allen.”

Oorzaak crash

Kenneth Allen was piloot van de 48ste Fighter Wing van het Amerikaanse leger. De oorzaak van de crash van gisterochtend is nog niet bekend. Op het moment van het drama waren er vier gevechtsvliegtuigen in de lucht. In oktober 2014 crashte er in Lincolnshire ook al een F-15D-straaljager gebaseerd op RAF Lakenheath. De piloot gebruikte toen zijn schietstoel en liep enkel kleinere verwondingen op.