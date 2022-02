In Portugal wordt voorspeld dat over twee weken de pandemie voorbij is

Vrijdagavond, een uur of tien. In de straten om Praça Luís de Camões in hartje Lissabon schalt muziek uit cafés en bars. Op het plein staat een lange rij voornamelijk jonge mensen voor een pop-upapotheek waar in rap tempo sneltesten worden uitgevoerd. Wie nog geen booster heeft gehad - 40-minners kunnen sinds twee weken een afspraak maken - heeft een negatieve test nodig om zich in het nachtleven te kunnen storten.