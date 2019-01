In Rusland opgepakte Amerikaan had 'geheime informatie’ in zijn bezit

,,Ik kan bevestigen dat Whelan op het moment van zijn aanhouding een aantal documenten had met staatsgeheimen’’, aldus advocaat Vladimir Zjerebenkov. ,,Ik kan niet in detail treden.’’ Het is daardoor nog onduidelijk over wat informatie het zou gaan en wat de Amerikaan daarmee van plan zou zijn geweest.



De Russische veiligheidsdienst FSB verdenkt de Amerikaan van spionage. De Russische autoriteiten arresteerden de Amerikaanse oud-marinier uit Michigan eind vorig jaar. De 48-jarige Whelan was toen volgens zijn familie in Moskou voor een bruiloft, maar verscheen daar nooit.