In Suriname vermoorde Nederlander (49) hoorde bij rivalen van Ridouan Taghi

Dennis G. is geen onbekende in het criminele milieu. Hij zat in het verleden al enkele forse gevangenisstraffen uit, onder meer voor een gewelddadige overval in Nieuwegein. Daarbij beroofde hij twee personen onder dreiging van een vuurwapen van een bedrag van ruim 70.000 euro. Volgens bronnen ging het om een overval op een rivaliserende drugsbende. Ook werd hij verdacht van een ripdeal (drugsdiefstal), waarbij hij twee slachtoffers met een vuurwapen bedreigde en vervolgens met tape aan elkaar vast bond. Daarna ging hij er met enkele duizenden euro's vandoor.

De afgelopen jaren sloot Dennis G. zich aan bij de organisatie van Mustapha F., een drugscrimineel die miljoenen verdiende in de handel met cocaïne. Hij was het eigenlijke doelwit van een liquidatie waarbij niet F. werd vermoord, maar de zoon van een Marokkaanse rechter. Sindsdien zit F. vast in Marokko. Mustapha F. is de rivaal van Ridouan Taghi, die momenteel geldt als de meestgezochte crimineel van Nederland. Over en weer zijn in de oorlog tussen deze twee bendes de afgelopen jaren al diverse slachtoffers gevallen. Zo werd de Utrechtse crimineel Hamza Ziani eind 2018 in de Spaanse kustplaats Torremolinos doodgeschoten. Ziani (34) gold als een vertrouweling van F. en zijn dood wordt toegeschreven aan het kamp-Taghi.

Volledig scherm Dennis G. is het slachtoffer geworden van een liquidatie. © AD

Het andere slachtoffer van de liquidatie in Suriname is een vrouw, Cadischa P. Zij was volgens de politie 19 jaar oud en heeft vermoedelijk de Surinaamse nationaliteit. De politie vermoedt dat het om een liquidatie gaat. De rol van de aangehouden verdachten wordt nog onderzocht. De twee slachtoffers stonden bij een tankstation toen vanuit een personenauto van dichtbij het vuur op hen werd geopend. Dennis G. zat in de laadbak van een pick-up truck. Cadischa P. stond naast hem. Op foto's is te zien dat het mannelijke slachtoffer achterover in de laadbak ligt. Later op de avond is in een buitenwijk van de stad een brandend voertuig aangetroffen. Het zou gaan om de auto waarmee het misdrijf is gepleegd.