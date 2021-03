In twintig uur tijd werden zes vrouwen in Turkije gedood door hun (ex-)partner

In twintig uur tijd werden er zes vrouwen in Turkije om het leven gebracht door hun (ex-)partner. Actievoerders grijpen de moorden aan om te benadrukken waarom het een slechte zaak is dat Turkije het verdrag tegen vrouwengeweld heeft opgezegd. Prominenten in Nederland spreken zich nu via sociale media uit om aandacht te vragen voor de situatie van vrouwen in het land.

Gedetailleerd beschrijft de nieuwssite Sözcu, een van de populairste kranten van Turkije, wat de zes vrouwen overkwam die deze week door hun ex-partners werden omgebracht. Op 22 maart, binnen twintig uur, van Antalya en Izmir tot in Istanboel. Rabia Doğan, moeder van twee kinderen en verwikkeld in een echtscheiding, kreeg vijf kogels in haar lijf. Meral Sivrikaya, eveneens moeder van twee kinderen, werd door haar ex meermaals neergestoken op het balkon van het appartement waar ze verbleef, nadat hij daar wist binnen te dringen. Ook Serpil Fikirli, moeder van drie kinderen, werd doodgestoken door haar man. Zij verbleef in het huis van haar vader en had om een straatverbod gevraagd tegen haar man.

Gemiddeld genomen wordt er in Turkije minstens een vrouw per dag vermoord door een man. Dat het nu zes vrouwen treft in nog geen etmaal tijd, laat volgens actievoerders zien dat hun woede terecht is over het controversiële besluit van de Turkse regering om uit de Istanbul Conventie te stappen. Dat is een Europees verdrag dat landen ertoe dwingt om geweld tegen vrouwen actief aan te pakken. De afgelopen dagen protesteren ze tegen de ‘femicide’.

Lees hieronder verder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kettingreactie

Na een oproep van de prominente Turkse journaliste Banu Güven om aandacht te vragen voor dit geweld, laten steeds meer vrouwen in Nederland van zich horen op Twitter. Haar tweet wordt massaal gedeeld - als een soort kettingreactie gaat het rond. Onder andere schrijfster Saskia Noort en Manon Uphoff, actrice Georgina Verbaan en BoerBurgerBeweging-Kamerlid Caroline van der Plas delen het bericht.

Uit gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat 38 procent van de vrouwen in Turkije in hun leven te maken krijgt met partnergeweld, tegen 25 procent van de vrouwen in Europa. Over vrouwenmoord - femicide genoemd - zijn geen officiële cijfers, maar volgens persbureau Reuters is dat aantal in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Dit jaar zijn er 78 vrouwen vermoord door een man of om het leven gekomen onder verdachte omstandigheden.

Een officiële reden heeft president Erdogan niet direct gegeven waarom het land uit het verdrag stapt, maar eerder gingen in regeringskringen al geluiden op om het verdrag in de prullenbak te gooien. Het zou schadelijk zijn voor de conservatieve familiewaarden, en niet passen bij de Turkse samenleving. In het verdrag wordt gesproken over het belang van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.