India geschokt door video waarin naakte vrouwen vernederd en betast worden door honderden mannen

India is in shock door een video waarop te zien is hoe twee naakte vrouwen door een grote groep mannen vernederd en betast worden. De groep jaagt de vrouwen een veld in voor de video wordt afgebroken. Het is niet duidelijk wat er vervolgens gebeurt.

Volgens de politie speelden de gebeurtenissen zich maanden geleden af, op 4 mei. Een dag eerder braken er in Manipur grootschalige etnische rellen uit. Op 18 mei werd vervolgens een klacht ingediend bij de politie door een familielid van een van de slachtoffers. Volgens die klacht werd een van de vrouwen, een inheemse 21-jarige vrouw, door de groep verkracht en zou ook nog een derde vrouw haar kleren hebben moeten uitdoen. Dat derde slachtoffer is echter niet te zien op de beelden.

Ook is dezelfde groep mannen volgens de klacht verantwoordelijk voor de moord op twee mannelijke familieleden, beide leden van de inheemse Kuki-gemeenschap, net als de vrouwen. De mannelijke slachtoffers zouden naar een bos zijn gevlucht om te ontsnappen aan het geweld in het district Kangpokpi toen ze werden aangevallen.



Veel van de daders komen herkenbaar in beeld, maar tot nu toe zou slechts één van hen gearresteerd zijn op beschuldiging van groepsverkrachting.

Volledig scherm Vrouwen van de Meitei-gemeenschap komen op straat om vrede te eisen in Manipur. © AFP

Etnisch geweld

Manipur, in het noordoosten van India, is sinds mei in de greep van etnisch geweld tussen de inheemse Kuki-minderheid en de Meitei-meerderheid. Plaatselijke verslagen hebben het over schietpartijen, plunderingen en seksueel geweld. Daarbij zouden al meer dan honderd mensen zijn omgekomen en tientallen gewonden zijn gevallen. Zeker 40.000 inwoners van de twee bevolkingsgroepen moesten vluchten naar opvangkampen.

Het geweld brak uit na protest van de christelijke Kuki-minderheid. Die verzette zich tegen een aanvraag van de Meitei-meerderheid, die voornamelijk bestaat uit hindoes. Die vroegen om opgenomen te worden in de lijst van Scheduled Tribes, wat de groep een speciale status zou geven.

De Kuki’s vreesden dat die status de Meitei’s in staat zou stellen land te kopen in de heuvelachtige gebieden die vooral door hen bewoond worden. Een rechter van het Hooggerechtshof van Manipur heeft de deelstaatregering opgedragen om het verzoek van de Meitei-gemeenschap te overwegen.

Volledig scherm Tientallen huizen gevandaliseerd tijdens de etnische rellen in Manipur. © AP

Hart vol pijn

De Indiase premier Narendra Modi heeft het in het verleden vaak gehad over het belang van het opleiden van meisjes en de emancipatie van vrouwen. Maar ondanks herhaalde oproepen van burgers en oppositieleiders, sprak hij zich pas donderdag voor het eerst uit over de crisis in Manipur. Zijn hart is ‘vol pijn en woede’ en de schuldigen zouden gestraft worden, zei hij tegen journalisten. ,,Wat gebeurd is met de dochters van Manipur, kan niet vergeven worden.’’

De schokkende video roept in India heel wat vragen op over de houding van de politie en de overheid. ,,Geen enkele overheid in een land als India is zo hulpeloos dat ze niets kan doen wanneer vrouwen op deze manier behandeld worden”, vindt Vikram Singh, een voormalige politiechef in de deelstaat Uttar Pradesh.

Onaanvaardbaar

De opperrechter van India, Dhananjaya Chandrachud, leek de regering ook te bekritiseren omdat zij de situatie in Manipur niet onder controle krijgt. ,,Ik denk dat het tijd is dat de regering echt ingrijpt en actie onderneemt, want dit is gewoon onaanvaardbaar”, zei hij, eraan toevoegend dat als de regering niet ingrijpt, het Hooggerechtshof zal ingrijpen.



Het Europees Parlement heeft intussen ook aan de overheden gevraagd om het geweld in Manipur te stoppen en om religieuze minderheidsgroepen te beschermen. Volgens het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken is dat echter inmenging in de interne gang van zaken.

Volledig scherm © Twitter / Twitter

Volledig scherm Premier Modi stond vandaag de media te woord voor het parlementsgebouw. © ANP / EPA