India krijgt mogelijk nieuwe naam: ‘Kwestie verdeelt het land behoorlijk’

Feestje van India, maar Xi zegt af

India is dit weekend het decor van de jaarlijkse G20-top. Leiders van landen als de VS, Canada, Frankrijk, Japan en Turkije reizen naar New Delhi om te praten over onder meer klimaatfinanciering, aanpak schuldenberg arme landen en uniforme regels voor cryptomunten. In de landen van de G20 woont 70 procent van de wereldbevolking en ze staan in voor 90 procent van de wereldproductie. Nederland behoort niet tot het selecte gezelschap grootste economieën, maar premier Rutte en minister Kaag mogen aanschuiven als gasten. Het is de eerste keer dat India gastland is, voor de regering-Modi is het een belangrijk podium om zich aan de wereld te tonen als (economische) wereldmacht. In de straten van de grote steden hangen in bijna elke straat billboards die verwijzen naar de G20. In New Delhi zijn maar liefst 130.000 veiligheidsmedewerkers actief om alles in goede banen te leiden, er worden zelfs beveiligers ingezet om brutale aapjes uit de buurt van de politici te houden.



De Indiase regering kreeg wel een grote tegenvaller te verwerken: de Chinese president Xi Jinping komt niet. Hij stuurt zijn premier. Waarom is niet duidelijk. Het kan te maken hebben met de stroeve relatie tussen India en China vanwege hun gedeelde grens en de invloedssfeer in de Aziatische regio. Of Xi verwacht weinig van de top en vindt de samenwerking in Brics-verband (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) belangrijker.