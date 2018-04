India voert doodstraf in voor verkrachting van meisjes onder de twaalf

De presidentiële maatregel volgt op meerdere incidenten rondom seksueel geweld, die leidden tot demonstraties en protesten in het land.

De nieuwe wet dwingt de politie ook om hun onderzoek in verkrachtingszaken binnen twee maanden af te ronden, en maakt zwaardere straffen mogelijk voor mensen die schuldig worden bevonden aan de verkrachting van vrouwen in het algemeen en meisjes onder de 16 in het bijzonder.

Door een presidentiële maatregel af te kondigen, omzeilt Modi het parlement. Wel moet de nieuwe wet nog worden ondertekend door de president van India, voordat hij daadwerkelijk ingaat. De maatregel is een overwinning voor Swati Maliwal, de voorzitter van de Delhi Commission for Women. Zij ging negen dagen geleden in hongerstaking in de hoop een wetswijziging af te dwingen. 'Tot er een systeem is dat veiligheid garandeert voor meisjes, geef ik niet op', aldus Maliwal.

Incidenten

Modi lag onder vuur na twee incidenten binnen zijn eigen partij BJP, waar twee hoge officials werden beschuldigd van verkrachting of het dwarsbomen van een politieonderzoek hiernaar. Een van hen, een BJP-politicus uit de staat Uttar Pradesh werd onlangs gearresteerd nadat hij samen met zijn broer was beschuldigd van het verkrachten van een 15-jarig meisje. De familie van het slachtoffer probeerde maandenlang tevergeefs aangifte te doen. Het meisje stak zichzelf uiteindelijk in het openbaar in brand. Nadat de politicus was opgepakt, hield Modi zich enkele dagen lang stil.

Ook was het land in januari opgeschrikt door de brute moord op Asifa Bano, een 8-jarig meisje. Die moslimmeisje ontvoerd, gedrogeerd en werd vijf dagen lang verkracht in een Hindoetempel, waarna ze werd doodgeslagen met een steen. Voor veel Indiërs ligt ook de groepsverkrachting en moord op studente Jyoti Singh nog vers in het geheugen. Zij overleed 13 dagen nadat ze in een bus in Delhi werd aangevallen.

In India kon men al de doodstraf krijgen voor moord, ontvoering, terrorisme, landverraad, en verkrachting die leidt tot de (hersen)dood van het slachtoffer. Sinds 2003 zijn drie mensen geëxecuteerd. 371 anderen wachten op hun executie. Tegenstanders van de doodstraf zijn niet blij met de nieuwe maatregel. Ook Amnesty International India heeft bedenkingen. Volgens de mensenrechtenorganisaties kennen veel kinderen die slachtoffer worden van seksueel geweld hun verkrachter, en zal deze nieuwe doodstrafmaatregel ertoe leiden dat minder kinderen hun mond opendoen.