Indianenstam wil dat de legendarische Jeep Cherokee van naam verandert

Het hoofd van de Cherokee-stam, Chuck Hoskin Jr., liet weten in het geheel niet vereerd te zijn door de naam Cherokee op de auto, “hoewel het ongetwijfeld goedbedoeld zal zijn”. Het moederbedrijf van Jeep, de Stellantis-groep, is inmiddels op de hoogte gebracht, maar wil voorlopig niet reageren. De Cherokee-benaming werd al in 1974 geïntroduceerd voor het Jeep-model.