Indiase vrouw (100) overlijdt na verkrachting

Puigdemont respecteert verkiezingen in Catalonië in december

13:15 De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont heeft vanmiddag tijdens een persconferentie in Brussel gevraagd geweld te vermijden en de dialoog prioriteit te geven. Hij zei de verkiezingen in december in Catalonië te respecteren. ,,Het is een uitdaging die we accepteren met al onze kracht.''