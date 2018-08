Indonesische politie redt vrouw na 15 jaar uit handen sjamaan

Zwaardere straf dreigt voor oberschop­pers, nu voor poging moord

11:17 De twee Nederlandse broers die nog vastzitten voor het in elkaar slaan van de Praagse ober Mirek, dreigen een nog zwaardere straf te krijgen dan aanvankelijk werd gedacht. Justitie in Tsjechië heeft de aanklacht verzwaard van zware mishandeling naar poging tot moord voor in elk geval een van de broers.