Inkijkje aan het front bij Bachmoet: ‘De Russen blijven maar komen’

Strijdende partijen in Soedan onderteke­nen nieuw staakt-het-vu­ren dat zeven dagen moet gaan duren

Vertegenwoordigers van de Soedanese krijgsmacht en van de paramilitairen van de Rapid Support Forces hebben zaterdag in het Saoedische Jeddah een akkoord ondertekend over een tijdelijk staakt-het-vuren. Dat melden Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten in een gezamenlijk persbericht.