'Inlichtingendiensten VS verdenken Russen van akoestische aanvallen'

Belg sterft in vuurzee na opzette­lijk inrijden op crèche van aanstaande ex

12:52 In het Vlaamse Keerbergen is de bestuurder van een bestelwagen met opzet ingereden op een in een woonhuis gevestigde kindercrèche. Na zijn daad stak hij het pand in brand. Hij kwam daarbij zelf om het leven. In de opvang waren op dat moment geen kinderen aanwezig.