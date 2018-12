Inspecteur Ivana-zaak vond Johnsons verdacht, maar deed niks

Dat bleek vanochtend bij het vervolg van zijn verhoor in de rechtbank in Kuala Lumpur waar de dood van het 18-jarige Nederlandse fotomodel wordt onderzocht. Alex en Luna verklaarden dat Ivana weg was toen ze wakker werden en dat ze naar een afspraak was. Faizal geloofde het niet - Ivana’s handtas, telefoon en kleding lagen er immers nog. ,,Ze zeiden dat ze niet wisten hoe dat kon en wilden er verder niets over zeggen.’’ Faizal zei dat er veertien verdiepingen lager een jonge vrouw gevonden was, maar de Johnsons gingen niet kijken. Faizal vond het verdacht, maar vond dat niet genoeg aanleiding om van het onderzoek naar de dood van Ivana Smit een moordonderzoek van te maken.

Sankara Nair, de advocaat van de familie Smit, zei in zijn kruisverhoor dat Faizal toen al meer dan genoeg reden had om dat wél te doen. ,,Als u het verdacht vindt, is dat al goede grond.’’ Faizal vond van niet. De Maleisische politie is altijd uitgegaan van een ongeluk.

Voorarrest

Als er wel een moordonderzoek van gemaakt was, dan hadden de Johnsons lange tijd in voorarrest kunnen zitten, betoogde Nair. Dan hadden ze geconfronteerd kunnen worden met bijvoorbeeld het dna-rapport en de autopsies. Ivana had dna van Alex onder haar nagels en verwondingen die voor de val zijn ontstaan. Volgens Faizal had hij alles goed onderzocht.

Quote Ik verdenk Alex en Luna nergens van Inspecteur Faizal De familie Smit gelooft dat de Johnsons politiefunctionarissen hebben omgekocht om ongestraft weg te kunnen komen. Faizal zei vanochtend dat hij onmogelijk het onderzoek had kunnen sturen om Alex en Luna Johnson te beschermen. ,,Misschien had ik dat gekund als alleen ik het onderzoek had gedaan. Maar er zijn zestig getuigen gehoord, niet alleen door mij maar door meerdere politiemensen. Ik kende Alex en Luna niet, dus ik had geen enkele reden om hun kant te kiezen.’’ Bovendien zaten zijn superieuren hem op de huid in de zaak, vertelde hij. Zijn rapporten werden nauwgezet gelezen. De Nederlandse ambassadeur stelde vragen en ook de Nederlandse politie bemoeide zich ermee. Zelfs de Maleisische minister-president Mahathir Mohamed vroeg ernaar. ,,Dat is de reden dat de politie zelf om deze rechtszaak heeft gevraagd om te bepalen of er sprake was van een misdrijf of niet.’’

Volledig scherm Politie-inspecteur Faizal. Achter hem advocaat Nair van de familie Smit eerder dit jaar bij het appartement van de Johnsons. © AD Ton Voermans Voor Faizal is het 100 procent duidelijk. Er was geen gevecht in het appartement en er zijn geen strafbare feiten gepleegd. ,,Dus wat u betreft zijn alle vragen over de rol van Alex en Luna in deze zaak beantwoord? En is er niets verdachts?’’ vroeg de officier van justitie. ,,Ik verdenk Alex en Luna nergens van’’, antwoordde Faizal.



Maar uit Faizals antwoorden vanochtend bleek dat hij heel veel niet wist. Hij wist niet dat Luna Johnson de dienstmeid vanuit de politiecel had gebeld met de opdracht het appartement schoon te maken. Kort daarna kwam de forensische recherche voor onderzoek.



Het dna van Alex Johnson dat gevonden werd onder Ivana’s nagels vond hij niet vreemd. Hij had haar immers de laatste bar uitgedragen en ze hadden seks gehad. Luna verklaarde tegenover de politie dat ook zij en Ivana seks hadden. Faizal wist niet waarom Luna’s dna niet aanwezig was onder de nagels.



De gebroken fles cider in het appartement zag hij over het hoofd. De inhoud heeft hij niet laten onderzoeken. Ivana had vier verschillende soorten drugs in haar lichaam. Volgens Nair is het goed mogelijk dat de drugs zonder dat Ivana het wist, door de zoete cider waren gemengd. Faizal en zijn mensen banjerden door het appartement, terwijl de Johnsons toekeken. Ze pakten spullen op zonder handschoenen en liepen met hun schoenen overal doorheen. Volgens Nair kan toen veel dna-bewijs zijn vervuild. ,,Naar mijn mening is dat niet relevant in deze zaak’’, reageerde Faizal

Lijkstijfheid

De 38-jarige politieman heeft veertien jaar ervaring. Nair vroeg hem of hij het niet vreemd vond dat de armen van Ivana gebogen over haar borst lagen en bleven liggen toen delen van het balkondak werden verwijderd. ,,Heeft u weleens gehoord van lijkstijfheid, dat een lichaam drie tot vier uur na de dood verstijft?’’ vroeg Nair. Faizal antwoordde dat hij nog nooit van lijkstijfheid had gehoord. ,,Is dit uw eerste zaak waarin iemand overlijdt’’, reageerde de rechter. Faizal zei dat hij wel een paar moordzaken had behandeld, maar nooit een zoals deze.

Ook de valtest die Faizal deed met een dummy was provisorisch. Ivana viel door een balkondak, een metalen constructie met plastic platen. Faizal liet uit het verbogen metaal een constructie bouwen die een beetje leek op het origineel. Vervolgens liet hij de dummypop vallen. De pop was 65 kilo, terwijl Ivana 57 kilo woog. ,,Ik had wel gevraagd om een pop van 60 kilo, maar ik kreeg er een van 65 kilo.’’ Volgens Nair was het nutteloos, omdat niet duidelijk was hoe Ivana was gevallen. ,,De valtest gaf geen overtuigend bewijs, maar in ieder geval deden we iets’’, reageerde de inspecteur.

Quote Als een inspecteur niet weet wat lijkstijf­heid is, is dat bijzonder ongeloof­waar­dig Fred Agenjo Uit het verhoor blijkt ook de bemoeienis van de Nederlandse autoriteiten met het onderzoek. De ambassadeur drong aan op een tweede autopsie. ,,Dat vonden we goed, maar dan wel hier met een Maleisische patholoog.’’ Forensisch-patholoog Frank van de Goot was niet welkom. De politie hield het lichaam van Ivana totdat de ambassade op 22 december vroeg om het naar Nederland te laten gaan. Hier deed Van de Goot alsnog zijn onderzoek. Hij vond de wond op Ivana’s achterhoofd en blauwe plekken op haar bovenarm. Volgens Van de Goot had Ivana zoveel drugs in haar bloed dat ze eraan overleden kan zijn. Faizal zei desgevraagd dat het ‘misschien’ zo gegaan kan zijn.

Ivana’s oom Fred Agenjo noemt het laatste verhoor surrealistisch. ,,Mijn mond valt open bij deze getuigenis. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We neigen ernaar dat hij zijn onwetendheid en incompetentie speelt, acteert. Ik bedoel : je hoeft geen raketgeleerde te zijn om kennis te hebben van het fenomeen lijkstijfheid. Maar op het moment dat een inspecteur met veertien jaar ervaring claimt dat hij het niet kent, wordt het bijzonder ongeloofwaardig. Dan komen we weer terug op ons oorspronkelijke bewering. De man heeft andere belangen om de Johnsons de dans te laten ontspringen. Financiële belangen. We hebben aanwijzingen dat geld en cryptomunten van eigenaar zijn gewisseld. We hebben alleen geen keihard bewijs.’’

De rechtszaak naar de omstandigheden rond de dood van Ivana Smit die in augustus begon, is nu afgesloten. Op 22 januari 2019 zal de rechter uitspraak doen of de Maleisische politie alsnog een strafrechtelijk onderzoek moet doen en of er een internationaal opsporingsbevel voor de Johnsons uitgevaardigd moet worden.